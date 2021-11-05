Mersin'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Anamur ilçesinde otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.
Anamur ilçesinde otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.
Anamur D-400 kara yolunda seyreden Ü.T. kontrolündeki otomobil, Bozdoğan mevkiinde Aytekin Ataoğlu isimli yayaya çarptı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Ataoğlu'nun (43) hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri
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