Mersin'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersin'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

10.10.2020 01:19 | Son Güncelleme: 10.10.2020 01:22
Mersin'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Mersin-Antalya D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Beşire Şendur'a çarptı.

Yaralanan Şendur kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şehrazat Ata Demirer Seren Serengil Bergüzar Korel
Spor Samatta Can Bartu Erol Bulut Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Hatay Belen Erkek Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 01:22:28. #1.15#
title