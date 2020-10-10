Mersin'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Mersin-Antalya D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Beşire Şendur'a çarptı.

Yaralanan Şendur kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez