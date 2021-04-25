Mersin'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
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Mersin'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

Mersin'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ - Haberler | Güncel

Mersin'in Mezitli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu öldü.

F.Z. yönetimindeki 33 TC 022 plakalı otomobil, Akdeniz Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Rasim Ege Özgür'e (20) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Özgür, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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