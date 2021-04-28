Mersin'de otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hülya M. yönetimindeki 33 AU 815 plakalı otomobil, Taşucu Mahallesi'nde, Latife Akyürek'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan Latife Akyürek'i Silifke Devlet Hastanesine kaldırdı.

Akyürek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya