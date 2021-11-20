Mersin'de otomobilin çarptığı 2 kadın yaralandı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın 2 kadın yaralandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın 2 kadın yaralandı.
Anıt Mahallesi Necip Kısakürek Caddesi'nde, D.D'nin (21) kullandığı otomobil, Gülhan S. ve Hamiyet S'ye çarptı.
Yaralanan kadınlar, olay yerine sevk edilen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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