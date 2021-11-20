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Mersin'de otomobilin çarptığı 2 kadın yaralandı

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'de otomobilin çarptığı 2 kadın yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın 2 kadın yaralandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın 2 kadın yaralandı.

Anıt Mahallesi Necip Kısakürek Caddesi'nde, D.D'nin (21) kullandığı otomobil, Gülhan S. ve Hamiyet S'ye çarptı.

Yaralanan kadınlar, olay yerine sevk edilen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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