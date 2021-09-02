Mersin'de otomobilin çarptığı 10 koyun telef oldu
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Mersin'de otomobilin çarptığı 10 koyun telef oldu

Mersin'de otomobilin çarptığı 10 koyun telef oldu
Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarpması sonucu 10 koyun telef oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarpması sonucu 10 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, A.Y. (33) yönetimindeki 01 DN 370 plakalı otomobil, Topaklı Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı.

Kazada, sürüdeki 10 koyun telef oldu, sürücü ve yanındaki V.D.Y. (30) hafif yaralandı.

Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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