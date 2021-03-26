Mersin'de otomobili kara saplanıp mahsur kalan vatandaş 3 saatte kurtarıldı
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Mersin'de otomobili kara saplanıp mahsur kalan vatandaş 3 saatte kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de otomobili kara saplanıp mahsur kalan vatandaş 3 saatte kurtarıldı Mersin'in Erdemli İlçesinde 2200 rakımdaki Toros Dağlarından geçen Mersin-Karaman yolunda otomobili kara saplanıp mahsur kalan vatandaş 3 saatte kurtarıldı.

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Mersin'de otomobili kara saplanıp mahsur kalan vatandaş 3 saatte kurtarıldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli İlçesinde 2200 rakımdaki Toros Dağlarından geçen Mersin-Karaman yolunda otomobili kara saplanıp mahsur kalan vatandaş 3 saatte kurtarıldı.

Edinilen bilgiye Kayseri'den yola çıkan Musa Sekman adlı vatandaş önce Mersin'e geldi, ardından da Erdemli-Ayrancı yolunu kullanıp Karaman'a oradan da otomobiliyle İzmir'e gitmek için yola çıktı. Navigasyonu takip eden Sekman, Mersin'in Erdemli ilçesini Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlayan ancak kar sebebiyle kapılı olan yolu kullandı. Erdemli ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan 2200 rakımlı Abat Çeşmesi Mevkisinde bir süre ilerledikten sonra kara saplandı. Telefonların sinyal alamadığı bölgede bulunması dolayısıyla çıktığı yüksek tepede 112 acil servisine ulaşmayı başararak, yardım istedi. Bunun üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Erdemli Koordinasyon Merkezi karla mücadele ekipleri 3 saat sonunda mahsur kalan vatandaşa ulaştı. Yol güzergahında kar temizle çalışmasının ardından otomobil ekiplere ait kamyonet yardımıyla çekilerek saplandığı kardan çıkarıldı.

Kayseri'den İzmir'e gitmek için yolda olduğunu belirten Musa Sekman, "Kayseri'den Mersin'e geldim, buradaki işlerimi hallettim. Buradan İzmir'e geçiyordum ki geldim dağda kaldım. Siz olmasaydınız herhalde ölmüştük. Navigasyon bizi bu yola soktu. Yoksa kapalı yola niye gireyim. Yaklaşık 3 saattir buradayım" diye konuştu.

Sekman ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Mersin'de otomobili kara saplanıp mahsur kalan vatandaş 3 saatte kurtarıldı
Mersin'de otomobili kara saplanıp mahsur kalan vatandaş 3 saatte kurtarıldı
Mersin'de otomobili kara saplanıp mahsur kalan vatandaş 3 saatte kurtarıldı
Mersin'de otomobili kara saplanıp mahsur kalan vatandaş 3 saatte kurtarıldı
Mersin'de otomobili kara saplanıp mahsur kalan vatandaş 3 saatte kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 01:48:22. #1.14#
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