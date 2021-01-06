Mersin'de otomobile silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi
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Mersin'de otomobile silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi

06.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:06
Mersin'de otomobile silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi

Mersin'de, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'de, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Karaisalı Mahallesi'nde park halindeki 33 EDM 81 plakalı otomobil çevresinden silah sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, tabancayla vurulan Ayşe Y. (41) ile Abdullah S'nin (53) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ayşe Y'nin eski kocası Mustafa E'yi (49) ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Zanlının sorgusunda, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Cenazeler, otopsi için morga gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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