Mersin'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Silifke'den Mersin istikametine seyir halinde olan Şakir Akgül (65) idaresindeki 33 KKC 47 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yöne gitmekte olan M.G (60) yönetimindeki 33 CHN 37 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan Akgül, ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya