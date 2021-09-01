Mersin'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Mersin'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Silifke'den Mersin istikametine seyir halinde olan Şakir Akgül (65) idaresindeki 33 KKC 47 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yöne gitmekte olan M.G (60) yönetimindeki 33 CHN 37 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan Akgül, ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mersin'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Mersin'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Hamid Karzai Sultan Alparslan
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Mesut Özil Burak Elmas Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mersin'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 16:52:03. #1.16#

title