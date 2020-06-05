Mersin'de otomobilde sıkışan kedi yavrusu, anne kedi sesiyle kurtarıldı
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Mersin'de otomobilde sıkışan kedi yavrusu, anne kedi sesiyle kurtarıldı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin alt taban kaplamasına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'de otomobilde sıkışan kedi yavrusu, anne kedi sesiyle kurtarıldı
05.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:26

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin alt taban kaplamasına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İsmet İnönü Bulvarı'nda seyir halindeki otomobilinden kedi sesi duyan bir kişi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri uğraşları sonucu kedi yavrusunu otomobilin motor kısmından çıkardı. Bu sırada kedi yavrusu itfaiye ekiplerinin elinden kaçarak trafik ışıklarında bekleyen Müslüm Erguvan idaresindeki 33 AV 589 plakalı otomobilin alt taban kaplamasına sığındı. Kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatan ekipler, ilk olarak telefondan anne kedi sesi açarak yavrunun bulunduğu yeri belirledi. Zor bir yere sıkışan kedi yavrusu, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.

Kedi yavrusu tedavisi için belediyenin barınağına götürüldü.

İtfaiye görevlisi Ömer Okatan AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk arabadan rahatlıkla kedi yavrusunu kurtardıklarını ancak ellerinden kaçırdıklarını söyledi. Kedi yavrusunun başka bir arabaya girdiğini anımsatan Okatan, "Kedinin yerini tespit etmek için telefondan anne kedi sesi açtık. Böylelikle kedinin yerini belirledik ve bulunduğu yerden çıkardık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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