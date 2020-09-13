Mersin'de otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Mersin'de otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mersin'de otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
13.09.2020 21:43 | Son Güncelleme: 13.09.2020 21:52

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muammer Güney idaresindeki 01 EDG 40 plakalı otomobil, Yüksek Mahallesi mevkisinde sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sürücü ile Erkan Hataylı ve Mehmet Karacan'ı otomobilden çıkardı.

Sağlık ekipleri burada Mehmet Karacan'ın hayatını kaybettiğini belirledi, 2 yaralı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobildekilerin ilçede esnaf oldukları ve kazanın piknik dönüşü meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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