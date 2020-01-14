Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sami Ünal idaresindeki 70 E 6606 plakalı otomobil Sarıkavak Mahallesi'nde devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan Meryem Ünal otomobilde sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.