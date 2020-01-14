Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

14.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:36
Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sami Ünal idaresindeki 70 E 6606 plakalı otomobil Sarıkavak Mahallesi'nde devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Meryem Ünal otomobilde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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