Mersin'de otomobil pazarları yeniden açıldı
Mersin Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapanan otomobil pazarlarının yeniden açıldığını bildirdi.
22.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:53
Mersin Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapanan otomobil pazarlarının yeniden açıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla açılan oto pazarlarında, Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı düzenli aralıklarla denetlenecek.
Kurallara uymayan satıcılar ve müşteriler hakkında idari veya adli işlem yapılacak.
Kaynak: AA