Mersin'de otomobil iş yerinin dolabına çarptı: 1 yaralı
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Mersin'de otomobil iş yerinin dolabına çarptı: 1 yaralı

Mersin'de otomobil iş yerinin dolabına çarptı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Ahmet Güler - Haberler | Güncel

Mersin'in Mut ilçesinde bir marketin önündeki meşrubat dolabına çarpan otomobildeki bir kişi, hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde bir marketin önündeki meşrubat dolabına çarpan otomobildeki bir kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Balcı'nın kullandığı 07 ZH 916 plakalı otomobil, Hamam Mahallesi'nde kontrolden çıktı.

Bir marketin önündeki meşrubat dolabına çarparak durabilen araçta yolcu olarak bulunan Kevser Balcı, yaralandı.

Balcı, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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