Mersin'de otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Mersin'de otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

12.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:06
Mersin'de otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Murat T. idaresindeki 33 AVV 578 plakalı otomobil Tarsus-Pozantı otoyolunda Mehmet Y. yönetimindeki 27 VN 586 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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