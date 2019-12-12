Mersin'de otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
12.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:06
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Murat T. idaresindeki 33 AVV 578 plakalı otomobil Tarsus-Pozantı otoyolunda Mehmet Y. yönetimindeki 27 VN 586 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA