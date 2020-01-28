Mersin'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
28.01.2020 23:36 | Son Güncelleme: 28.01.2020 23:36
Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Arık (61) idaresindeki 06 AD 3761 plakalı otomobil, Silifke-Mut kara yolunda, karşı yönden gelen Murat Aşırt (44) yönetimindeki 34 PYL 91 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Arık olay yerinde öldü.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA