Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Mersin, Mut, Güncel, Haber

Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

22.04.2020 19:42 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:42
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mustafa Tasar'ın kullandığı 33 U 7827 plakalı motosiklet, Hamam Mahallesi'nde Muharrem Selbi yönetimindeki 33 ABL184 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Tasar ile motosikletteki Hasan Keskin yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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