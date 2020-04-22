Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
22.04.2020 19:42 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:42
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Mustafa Tasar'ın kullandığı 33 U 7827 plakalı motosiklet, Hamam Mahallesi'nde Muharrem Selbi yönetimindeki 33 ABL184 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Tasar ile motosikletteki Hasan Keskin yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA