Mersin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Aslanlı Mahallesi Devrende mevkisinde, Naim İdil idaresindeki 33 KEH 40 plakalı otomobil, Mehmet Uslu'nun kullandığı 21 BH 157 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü İdil ile otomobildeki 5'i çocuk 8 kişi Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada, otomobilden bulunanların piknikten döndükleri öğrenildi.