Mersin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
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Mersin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

31.01.2021 19:31 | Son Güncelleme: 31.01.2021 19:34
Mersin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Resul Volkan Boroğlu'nun kullandığı 27 BDZ 99 plakalı otomobil, Yeni Toptancı Hal Kavşağı'nda Görkem Ayhan idaresindeki 33 EGU 21 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Boroğlu yaralandı.

Boroğlu 112 Acil Servis ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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