Mersin'de otomobil hırsızlığı Mersin'in Tarsus ilçesinde çalınan bir otomobil polis ekiplerince aranıyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çalınan bir otomobil polis ekiplerince aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Kadir Şinol, Anıt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki evinin önüne park ettiği 06 BD 6070 plakalı otomobilinin yerinde olmadığını fark etti.

Evinin altındaki iş yerini kontrol eden Şinol, dükkana giren şüpheli veya şüphelilerin aracının yedek anahtarını çaldığını belirledi. Şinol'un şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, çalınan otomobili arıyor.

Kaynak: AA