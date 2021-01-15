Mersin'de otomobil elektrik direğine çarptı 5 kişi yaralandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

D.Ş.U idaresindeki 06 BPR 821 plakalı otomobil, Tece Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü D.Ş.U ile araçta bulunan U.U, H.U, S.A, G.A.A yaralandı. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri, araçta sıkışan U.U. ve H.U'yu çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ