Mersin'de otomobil devrildi: 4 yaralı
Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
E.T. idaresindeki 06 BOV 709 plakalı otomobil Mersin-Antalya kara yolunun Boğsak mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya