Mersin'de otomobil devrildi: 4 yaralı
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Mersin'de otomobil devrildi: 4 yaralı

Mersin'de otomobil devrildi: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

E.T. idaresindeki 06 BOV 709 plakalı otomobil Mersin-Antalya kara yolunun Boğsak mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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