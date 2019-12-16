Mersin'de otomobil devrildi: 3 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Soner Gök yönetimindeki 33 BSZ 20 plakalı otomobil, Tarsus-Takbaş mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü Gök ile otomobilde bulunan M.E.E. ve M.Ş. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.