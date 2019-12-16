Mersin'de otomobil devrildi: 3 yaralı
Haberler » Güncel » Mersin'de otomobil devrildi: 3 yaralı - Haber

Mersin'de otomobil devrildi: 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

16.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:20
Mersin'de otomobil devrildi: 3 yaralı

'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Soner Gök yönetimindeki 33 BSZ 20 plakalı otomobil, Tarsus-Takbaş mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü Gök ile otomobilde bulunan M.E.E. ve M.Ş. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler