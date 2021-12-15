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Mersin'de otomobil denize uçtu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de kuvvetli sağanak yağışta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak denize uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.

ANTALYA (İHA) - Mersin'de kuvvetli sağanak yağışta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak denize uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin- Antalya D400 karayolu Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Merdivenli Kuyu plajı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.A. idaresindeki 33 VY 263 plakalı otomobil, Mersin istikametine seyir halindeyken, kuvvetli yağışın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp yaklaşık 8 metrelik menfezli köprünün demirlerine çarparak denize uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden yaralı sürücü çıkartılarak ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili güvenlik güçleri inceleme yaparken, aracın sağanak yağışın etkisini yitirmesinin ardından çekici ile kurtarılacağı belirtildi. - MERSİN

Mersin'de otomobil denize uçtu: 1 yaralı

Mersin'de otomobil denize uçtu: 1 yaralı

Mersin'de otomobil denize uçtu: 1 yaralı

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