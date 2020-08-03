Mersin'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
03.08.2020 22:27 | Son Güncelleme: 03.08.2020 23:02
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Koçaç yönetimindeki 33 BCU 64 plakalı otomobil, Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki Medine ve Zeliha Koçaç yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA