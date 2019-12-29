Mersin'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Mersin'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

29.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:52
Mersin'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

'in ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.G. idaresindeki 27 TP 715 plakalı otomobil, Tarsus-Pozantı otoyolunda bariyerlere çarptı.

Kazada otomobildeki Neziha Toprak hayatını kaybetti, sürücü E.G. yaralandı.

E.G, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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