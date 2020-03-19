Mersin'de otomatik yakıt sitemine sızan çeteden 245 bin TL?lik vurgun
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Mersin'de otomatik yakıt sitemine sızan çeteden 245 bin TL?lik vurgun - Haberler
Mersin, Güncel

Mersin'de otomatik yakıt sitemine sızan çeteden 245 bin TL?lik vurgun

MERSİN'de, akaryakıt istasyonlarından otomatik yakıt alım hizmeti sunan şirketin sistemine internet üzerinden sızarak, 2 günde 245 bin TL'lik yakıt dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

19.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:59
Mersin'de otomatik yakıt sitemine sızan çeteden 245 bin TL?lik vurgun

MERSİN'de, akaryakıt istasyonlarından otomatik yakıt alım hizmeti sunan şirketin sistemine internet üzerinden sızarak, 2 günde 245 bin TL'lik yakıt dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Olay, akaryakıt istasyonlarından otomatik olarak, nakit veya kredi kartı ile ödeme yapmadan yakıt almalarını sağlayan hizmeti sunan şirketin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesi ile ortaya çıktı. Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin şirketin yönetim paneline yetkisiz erişim sağladığını tespit etti. 10 aylık bir çalışma sonunda dolandırıcıların şirkete ait internet sitesini hackleyerek faaliyette olmayan bir şirketin bilgilerini girdiklerini, daha sonra başkalarına ait araç plakaları üzerine otomatik yakıt sistemi aldıklarını belirledi. Otomatik yakıt sisteminin yakıt limitlerini artırmak suretiyle 2 günde 245 bin TL'lik yakıt alan çeteyi teknik takibe alan Siber Polisi kamera kayıtlarını tek tek izleyerek bu yolla yakıt alan sisteme kayıtlı plakalardaki araçların yerine kamyon, TIR gibi araçlarla yüksek miktarda yakıt aldıkları ortaya çıktı.

Ekipler, Mersin merkezli Gaziantep, Adana ve Van Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Çete lideri A.Ü.'nün de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, çok sayıda cep telefonu, sim kart, hard disk gibi dijital materyaller ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. İfadelerinin ardından 4 kişi tutuklanırken, 15 kişi ise serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin da arandığı bildirildi.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs test sonucu belli oldu
Emekli orgeneralin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Haberler
Emekli orgeneralin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler
Yaşlılar, virüs uyarılarını dinlemeyince belediye bunu yapmak zorunda kaldı Haberler
Yaşlılar, virüs uyarılarını dinlemeyince belediye bunu yapmak zorunda kaldı
Rusya'dan aşı için sevindiren haber! Virüsün gen haritası çıkarıldı Haberler
Rusya'dan aşı için sevindiren haber! Virüsün gen haritası çıkarıldı
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haberler
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
103 suçtan aranan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
Fatih'te 'yan bakma' kavgasında bir kişi yaralandı
Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Vladimir Putin Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sinan Akçıl Rita Wilson Acun Ilıcalı
Spor Falcao Okan Buruk Ersun Yanal Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Mart Futbol Almanya Futbolcu
Şu an buradasınız: Mersin'de otomatik yakıt sitemine sızan çeteden 245 bin TL?lik vurgun - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 16:05:33. #1.14#
title