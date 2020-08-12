Mersin'de otobüsün bagajında 2 bin 500 adet doktor balığı ele geçirildi Mersin'de otobüsün bagajında 2 bin 500 adet doktor balığı ele geçirildi Mersin'de bir otobüsün bagajında, cilt hastalıklarında ve özellikle sedef hastalığını önlemede tedavi yöntemi olarak kullanılan 2 bin 500 adet Garra Rufa (doktor balığı) ele geçirildi.

Mersin'de otobüsün bagajında 2 bin 500 adet doktor balığı ele geçirildi

MERSİN - Mersin'de bir otobüsün bagajında, cilt hastalıklarında ve özellikle sedef hastalığını önlemede tedavi yöntemi olarak kullanılan 2 bin 500 adet Garra Rufa (doktor balığı) ele geçirildi. Avlanması, nakli ve satışı yasak olan balıkların Antalya'daki otellere götürüldüğü belirlenirken, balıklar doğal hayatlarına bırakıldı.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in Erdemli ilçesinde yapılan denetimlerde, bir otobüsün bagajında, kaçak yollarla elde edilen doktor balıkları ele geçirildi. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Erdemli İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekiplerince gece saat 23.00 sıralarında yapılan ortak denetimde, Antalya'ya seyahat halinde olan bir otobüsün bagaj kısmında tüpler içerisinde yaklaşık 2 bin 500 adet canlı doktor balığı bulundu. Avlanması, nakli ve satışı yasak olan balıklara ekiplerce el konuldu.

Açıklamada, halk arasında 'Kangal Balığı' olarak da bilinen bu şifalı balıkların kaçak yollarla Antalya otellerindeki termal havuzlara nakledildiği bilgisine ulaşıldığı belirtildi. İlgililer hakkında gerekli idari işlemler yapılarak canlı olan bu nadir balıkların ivedi bir şekilde doğal hayatlarına bırakıldıkları bildirildi.

Cilt hastalıklarında tedavi yöntemi olarak kullanılıyor

Doktor balıkları, cilt hastalıklarında ve özellikle sedef hastalığını önlemede en çok başvurulan tedavi yöntemlerinden biri olarak biliniyor. Çok küçük olan bu balıklar, vücuttaki ölü deri artıklarını temizleyerek cildi hastalıklardan arındırıyor. Balıklar, bu sırada vücuda masaj da yapmış oluyor.

Kaynak: İHA