Mersin'de otobüste 2 bin 100 adet ekstazi hap ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de otobüste 2 bin 100 adet ekstazi hap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de otobüste 2 bin 100 adet ekstazi hap ele geçirildi Mersin polisi, şehirlerarası seyahat firmasına ait bir otobüste yaptığı aramada 2 bin 100 adet ekstazi uyuşturucu hap ele geçirdi.

MERSİN (İHA) - Mersin'de otobüste 2 bin 100 adet ekstazi hap ele geçirildi

MERSİN - Mersin polisi, şehirlerarası seyahat firmasına ait bir otobüste yaptığı aramada 2 bin 100 adet ekstazi uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda merkez Toroslar ilçesinde faaliyet gösteren şehirlerarası seyahat firmasına ait bir otobüste uyuşturucu bulunduğu ihbarını alan ekipler, harekete geçti. Belirlenen otobüste narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla arama yapan ekipler, 2 bin 100 adet ectasy uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili B.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Mersin'de otobüste 2 bin 100 adet ekstazi hap ele geçirildi

Mersin'de otobüste 2 bin 100 adet ekstazi hap ele geçirildi

Mersin'de otobüste 2 bin 100 adet ekstazi hap ele geçirildi

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