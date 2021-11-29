Otobüste 2 bin 100 adet ecstasy hap ele geçirildi - Haberler
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Otobüste 2 bin 100 adet ecstasy hap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin polisi, şehirlerarası seyahat firmasına ait bir otobüste yaptığı aramada 2 bin 100 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi.

MERSİN (İHA) - Mersin polisi, şehirlerarası seyahat firmasına ait bir otobüste yaptığı aramada 2 bin 100 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda merkez Toroslar ilçesinde faaliyet gösteren şehirlerarası seyahat firmasına ait bir otobüste uyuşturucu bulunduğu ihbarını alan ekipler, harekete geçti. Belirlenen otobüste narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla arama yapan ekipler, 2 bin 100 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili B.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

(İHA)

Otobüste 2 bin 100 adet ecstasy hap ele geçirildi

Otobüste 2 bin 100 adet ecstasy hap ele geçirildi

Otobüste 2 bin 100 adet ecstasy hap ele geçirildi

Otobüste 2 bin 100 adet ecstasy hap ele geçirildi

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