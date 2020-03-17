Mersin'de otobüs ve servis araçlarına denetim Mersin'de jandarma ekipleri yolcu taşımacılığı yapan servis ve otobüsleri denetledi.

Mersin'de jandarma ekipleri yolcu taşımacılığı yapan servis ve otobüsleri denetledi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, denetimlerde sivil trafik personelleri yolcu indirme-bindirme noktalarından otobüs veya minibüslere binerek seyahat esnasında şoförleri gözlemledi.

Çeşitli kontrollerde bulunan ekipler, sürücülere ve yolculara trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Kaynak: AA