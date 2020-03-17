Mersin'de otobüs ve servis araçlarına denetim
Mersin'de jandarma ekipleri yolcu taşımacılığı yapan servis ve otobüsleri denetledi.
17.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:56
Mersin'de jandarma ekipleri yolcu taşımacılığı yapan servis ve otobüsleri denetledi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, denetimlerde sivil trafik personelleri yolcu indirme-bindirme noktalarından otobüs veya minibüslere binerek seyahat esnasında şoförleri gözlemledi.
Çeşitli kontrollerde bulunan ekipler, sürücülere ve yolculara trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.
Kaynak: AA