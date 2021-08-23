Mersin'de otobüs şarampole yuvarlandı: 33 yaralı
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Mersin'de otobüs şarampole yuvarlandı: 33 yaralı

Mersin'de otobüs şarampole yuvarlandı: 33 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 33 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 33 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Antalya'dan Gaziantep'e giden 27 LM 821 plakalı yolcu otobüsü, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında, Silifke ilçesi Kapızlı mevkiinde park halindeki minibüse çarparak yolun alt kısmındaki şarampole devrildi. Otobüsteki 33 yolcu yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bir bölümü sağlık ekiplerince kaza yerinde ayakta tedavileri yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Murat Şengi/İHA)

Mersin'de otobüs şarampole yuvarlandı: 33 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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