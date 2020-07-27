Mersin'de otobüs kazası! Mersin'deki kazada kaç yaralı ve ölü asker var? Mersin'den Kıbrıs'a gidecek askerlerimizi taşıyan otobüs devrildi. Freni patlayan otobüste 5 şehidimizin olduğu bildirildi.

Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek otobüs freni patlayınca şarampole yuvarlandı. Kazada 5 askerimiz şehit oldu. Olay yerinden detaylar gelmeye başladı. NEDEN ŞARAMPOLE YUVARLANDI? KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. MERSİNDE GERÇEKLEŞEN OTOBÜS KAZASINDA KAÇ YARALI VE ŞEHİT VAR? Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kaza sonucu 5 askerimiz şehit oldu, 10 askerimiz yaralandı. Öte yandan otobüsün şoförü de hayatını kaybetti. İşte kaza yerinden ilk görüntüler;