Mersin'de otobüs kazası: 1'i ağır 14 yaralı
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Mersin'de otobüs kazası: 1'i ağır 14 yaralı

Mersin'de otobüs kazası: 1'i ağır 14 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Aydıncık ilçesinde virajı alamayarak devrilen yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Büyükşehir Belediyesine ait tırın çarpışması sonucu, biri ağır 14 kişi yaralandı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde virajı alamayarak devrilen yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Büyükşehir Belediyesine ait tırın çarpışması sonucu, biri ağır 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak'tan Antalya istikametine giden yolcu otobüsü, Aydıncık ilçesine bağlı Yenikaş Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde virajı alamayarak devrildi. Sürüklenen otobüs daha sonra karşı yönden gelen Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 34 GK 1485 plakalı katı atık transferi tırıyla çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 1'i ağır 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, Mersin-Antalya yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yaralılardan 5'inin ambulanslarla Anamur ve Aydıncık'taki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise olay yerinde ayakta tedavi gördükleri bildirildi. - MERSİN

Mersin'de otobüs kazası: 1'i ağır 14 yaralı
Mersin'de otobüs kazası: 1'i ağır 14 yaralı
Mersin'de otobüs kazası: 1'i ağır 14 yaralı
Mersin'de otobüs kazası: 1'i ağır 14 yaralı
Mersin'de otobüs kazası: 1'i ağır 14 yaralı
Mersin'de otobüs kazası: 1'i ağır 14 yaralı
Mersin'de otobüs kazası: 1'i ağır 14 yaralı
Mersin'de otobüs kazası: 1'i ağır 14 yaralı
Mersin'de otobüs kazası: 1'i ağır 14 yaralı
Mersin'de otobüs kazası: 1'i ağır 14 yaralı
Mersin'de otobüs kazası: 1'i ağır 14 yaralı
Mersin'de otobüs kazası: 1'i ağır 14 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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