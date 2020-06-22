Mersin'de otlatıldıkları alanda zehirlendikleri iddia edilen 7 küçükbaş telef oldu Mersin'in Tarsus ilçesinde otlatıldıkları arazide zehirlendiği iddia edilen 7 küçükbaş hayvan telef oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otlatıldıkları arazide zehirlendiği iddia edilen 7 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Kuva-i Milliye Parkı yakınlarındaki tarlada otlayan küçükbaş hayvanlar bir süre sonra rahatsızlanıp yere düştü.

Hayvanlarından 7'sinin telef olduğunu fark eden çobanın durumu bildirmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ekipleri bölgede inceleme yaptı, numune aldı.

Kaynak: AA