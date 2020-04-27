Mersin'de otelden hırsızlığı jandarma aydınlattı
Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir otelde meydana gelen hırsızlıkla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
27.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:18
Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir otelde meydana gelen hırsızlıkla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ofis malzemelerinin çalındığı hırsızlıkla ilgili soruşturmayı yürüten ekip, 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Operasyonla yakalanan şüphelilerle 2 masa, 6 koltuk ve çeşitli eşyalar da ele geçirildi.
Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından, biri de sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eşyalar, otel sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA