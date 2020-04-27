Mersin'de otelden hırsızlığı jandarma aydınlattı Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir otelde meydana gelen hırsızlıkla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir otelde meydana gelen hırsızlıkla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ofis malzemelerinin çalındığı hırsızlıkla ilgili soruşturmayı yürüten ekip, 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Operasyonla yakalanan şüphelilerle 2 masa, 6 koltuk ve çeşitli eşyalar da ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından, biri de sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşyalar, otel sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA