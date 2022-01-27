Mersin'de örtü altında yetiştirilen karadutta hasat başladı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Türkiye'nin önde gelen yaş meyve sebze üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde, örtü altında yetiştirilen karadut kilogramı 50 liradan satılıyor.

Sıcak iklimi sayesinde çilek, narenciye, muz ve domates başta olmak üzere çok sayıda ürünün yetiştirildiği ilçede, çiftçilerin alternatif ürün olarak serada ekimini yaptığı karadutların hasadına başlandı.

Üreticilerin özenle topladığı ürünler, paketlere konulduktan sonra kamyonetlere yükleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün, üretici Mehmet Sezer'in Kurtuluş Mahallesi'ndeki serasında yapılan hasadı inceledi.

Gün, gazetecilere, ilçede 200 dekarlık serada dut yetiştirildiğini belirterek, "Çiftçiler son zamanlarda domates seralarının yerine dut seraları oluşturdu. Üreticilerimize bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum." dedi.

Sezer de ürünlerin kısa zamanda alıcı bulduğunu ifade ederek, "Karadutun kilogramını 50 liradan sattık." diye konuştu.

Üretici Yusuf Karacura da iyi bir hasat sezonu geçirdiklerini dile getirerek, "Toplanan dutlar ihraç ediliyor. Türkiye'nin her tarafında kar varken biz burada dut hasadı yapıyoruz. Ürünlerin kilogramını 50 liradan satıyoruz." ifadelerini kullandı.