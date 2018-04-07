Mersin'de Örtü Altında İlk Kayısı Hasadı

Türkiye'nin önemli erkenci yaş sebze ve meyve üretim alanı olan Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında kayısı hasadı başladı.

Üretici Hamza Gökler'in serasında hasadı yapılan 100 kilogram kayısı, İzmir ve İstanbul'a gönderildi. Kayısının kilogram fiyatının 50-60 lira arasında olması bekleniyor.

Silifke Kayısı Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Gürses, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasat edilen kayısının gelen talebe göre çeşitli illere gönderileceğini söyledi.

İlçe genelindeki yaklaşık 10 bin ton kayısı hasadının yapılacağını aktaran Gürses, "Sezon boyunca hasadı yapılan ürünlerin 2 bin tonu, gelecek talebe göre birçok ülkeye ihraç edilecek. Kalan 8 bin tonu ise yurt içinde tüketilecek. Dileğimiz geçmiş yıllardaki gibi fiyatların bir anda çok aşağılara düşmemesi yönünde. Fiyatlar bir anda düşerse üreticilerimiz masraflarını alamadığı gibi zarar edip mağdur olurlar." dedi.

Üretici Hamza Gökler de bu sezon verimin düşük ancak meyve büyüklüğünün daha iyi olduğunu anlattı.

Öte yandan, ilçenin önemli ürünlerinden çilek, erik, domates, kavun gibi birçok ürünün de hasadına devam ediliyor.