Mersin'de örtü altı erik hasadı başladı Mersin'in Silifke ilçesinde üreticiler örtü altı erik hasadına başladı.

Mersin'in Silifke ilçesinde üreticiler örtü altı erik hasadına başladı.

Hasadı yapılan erikler, 100'er gramlık kaselere konularak İstanbul, Ankara ve İzmir'e gönderiliyor.

Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkan Vekili Mustafa Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağır geçen kış koşullarının ardından örtü altında yetişen eriğin hasadına başlandığını söyledi.

Açık alanda nisan ayında hasat beklediklerini ifade eden Göktaş, "Örtü altında yaklaşık 200 dönüme yakın bir arazimiz var. Buradan 200 ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Açık alanda hasat 15-20 Nisan'ı bulacak gibi çünkü şartlar ağır geçiyor." diye konuştu.

Üretici Vedat Öcalan da hasadın üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, şu an eriğin kilogramının 175 ile 200 lira arasında değiştiğini kaydetti.

Kaynak: AA