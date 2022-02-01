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Mersin'de örtü altı erik ağaçları çiçek açtı

AA, Burcu Kaya - Güncel
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Mersin'de örtü altı erik ağaçları çiçek açtı

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altındaki erik ağaçları çiçek açtı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altındaki erik ağaçları çiçek açtı.

Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, mart ve nisan aylarında hasadı yapılan erik ağaçları, çiçek açarak beyaza büründü.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, gazetecilere, bu yıl ilçede yaklaşık 15 bin ton erik üretimi beklediklerini söyledi.

Silifke Erik Üreticileri Birlik Başkanı Mustafa Göktaş da ilçenin erik yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirterek, "Yaklaşık 40 günlük çiçeklenme döneminden sonra mart ayının ilk haftası gibi ürün almayı hedefliyoruz. Bir dönümden 1-1,5 ton civarında ürün bekliyoruz. Örtü altı ürünlerimiz genelde dış piyasaya hitap etmekte. Özellikle Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere, son iki yıldır da Rusya, Ukrayna ve diğer Batı ülkelerine erik gönderiyoruz." diye konuştu.

Sabak Mahallesi'nde 3 dönümlük serasında erik yetiştiren çiftçi Harun Yılmaz da ağaçlarının çiçek açmasıyla mutlu olduklarını ve bereketli bir sezon beklediklerini kaydetti.

AA / Burcu Kaya - Güncel

Mersin, Nisan, Mart, Erik, Güncel, Haber

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