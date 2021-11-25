AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Mersin'de örnek kestane bahçesi

Erdemli ilçesinde susuzluğa dayanıklı alternatif ürün olarak bahçesinde kestane yetiştirmeye başlayan üretici, yüksek verim alıp kilosunu 40 liradan satmasıyla yüzü güldü

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde susuzluğa dayanıklı alternatif ürün olarak bahçesinde kestane yetiştirmeye başlayan üreticinin, yüksek verim alıp kilosunu 40 liradan sattığı ürünle yüzü güldü.

Kuraklık sebebiyle 8 yıl önce bahçesine 60 kestane fidanı diken üretici Nihat Teke, bu yıl tam verim aldığı bahçesinde kestane hasadını ailesiyle birlikte yaptı. Yetiştirdiği ürün ise 40 liradan alıcı buldu. Teke, kurak zamanlarda bile haftada yarım saat su verdiği ağaçların belirli bir yaştan sonra da sulamanın gerekmeyeceğini kaydetti.

Ağaç sevgisinden dolayı bahçesine çeşit çeşit fidan diktiğini, 2013 yılında da kuraklığa dayanıklı kestaneleri tavsiye üzerine toprakla buluşturduğunu ifade eden üretici Nihat Teke, "Ağaç sevgisi var bende, aklıma gelen ağaçları dikmeyi düşünürüm. Arar bulur bahçeme dikerim. Bahçemde kestane var, kivi var, muşmula var. Ağaç sevgisinden dolayı böyle her bulduğum ağaçları dikip deniyorum. Olup olmayacağını da tecrübe ediyorum. Hem sevdiğim için, hem de millete örnek, çocuklarıma, atama öteme bilinçli bir kazanç diye sevinçle farklı meyve ağaçlarını bahçemde yetiştiriyorum" dedi.

"Kuraklığa dayanıklı"

Kurak dönemlerde üretime devam edip kazanç sağlamak için arayışa girdiğini ve tavsiye üzerine kestane diktiğini anımsatan Teke, "60 tane kestane ağacım var hasadını da ailecek yapıyoruz. Deneme amacıyla dikmiştim, iyi ki de dikmişim. Bunu akıl eden Zeki Muti beyden Allah razı olsun, şimdi de hasadımıza devam ediyoruz. Kuraklığa dayanıklı çok suyu istemeyen bir ağaç. Haftada yarım saat su veriyorum, belirli yaşı geçtiğinde de zaten suya ihtiyacı kalmıyor" diye konuştu.

Teke, siparişle kestanenin kilosunu 40 liradan sattığını, iyi bir kazanç sağladığını kaydetti.

"Tescilini Akdeniz kestanesi olarak almak istiyoruz"

Fidancılıkla uğraşan Zeki Muti ise, alternatif ürün arayışı içinde olan arkadaşı Nihat Teke'ye kuraklığa dayanıklı kestaneyi önermesiyle arkadaşının da kestane bahçesi kurduğunu söyledi.

Sevinçli ve heyecanlı olduklarını dile getiren Muti, "Erdemli'ye Mersin'e hayırlı uğurlu olsun, mahsulü toplamaya başladık. Kuraklık olduğu müddetçe kestane, badem, üzüm gibi meyvelere dönülecek. Kestaneyi diktikten sonra bir iki yıl sularsın ama beşinci yıldan sonra su vermek pek gerekmez. Karadeniz'de, Zonguldak'ta, Ereğli'de, Bursa'da dağın başında susuz yetişiyor. Artık oralarda olan kestane bizim Mersinimizde de dört dörtlük olur. Daha önceden de bunun ismini Akdeniz kestanesi verdik. Alternatif olarak kurulan bahçelerle birlikte bu kestanemizin tescilini Akdeniz kestanesi olarak almak istiyoruz" şeklinde konuştu.