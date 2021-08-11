Mersin'de ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Toroslar ilçesindeki ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'in Toroslar ilçesindeki ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çopurlu Mahallesi'ndeki ormanlık alan ile yanındaki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Çalışmalara, çevredeki vatandaşlar da araçlarından götürdükleri yangın söndürme tüpleriyle destek verdi.

Yangın, büyümeden söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar