Mersin'de ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'in Toroslar ilçesindeki ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'in Toroslar ilçesindeki ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çopurlu Mahallesi'ndeki ormanlık alan ile yanındaki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Çalışmalara, çevredeki vatandaşlar da araçlarından götürdükleri yangın söndürme tüpleriyle destek verdi.

Yangın, büyümeden söndürüldü.

Mersin'de ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'de ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'de ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'de ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Beşiktaş'ta korkutan yangın: Alev alev yandı
Beşiktaş'ta korkutan yangın: Alev alev yandı
Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı
Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı
Son dakika haberleri! Cezayir'deki orman yangınlarında ölü sayısı 42'ye yükseldi
Son dakika haberleri! Cezayir'deki orman yangınlarında ölü sayısı 42'ye yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Aytaç Şaşmaz Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Muslera Merve Çoban Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 16:10:21. #1.15#

title