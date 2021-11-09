Mersin'de ormanlık alanda yaralı bulunan dağ keçisi tedaviye alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de ormanlık alanda yaralı bulunan dağ keçisi tedaviye alındı

AA / Serkan Avci - Haberler | Kültür Sanat
Mersin'de ormanlık alanda yaralı bulunan dağ keçisi tedaviye alındı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü personelinin, kentteki orman yangınlarında zarar gören alanlarda yürüttüğü çalışmalar sırasında yaralı halde bulduğu dağ keçisi, tedavi altına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin Orman Bölge Müdürlüğü personelinin, kentteki orman yangınlarında zarar gören alanlarda yürüttüğü çalışmalar sırasında yaralı halde bulduğu dağ keçisi, tedavi altına alındı.

Müdürlüğe bağlı basın birimi ekipleri, Silifke'de 29 Temmuz'da çıkan ve 1 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangında zarar gören ormanlık alanlardan Işıklı mevkisinde çekim yaptıkları sırada bir dağ keçisinin yaralı olduğunu gördü.

Keçiye su veren ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şube Müdürlüğü ile iletişime geçip yardım istedi.

Bölgeye gelen ekiplere teslim edilen dağ keçisi, tedaviye alındı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü personelinin yaralı dağ keçisine yardım eli uzattığı ana ilişkin görüntülerin yer aldığı video, Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

"OrmanCandır" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Merhametle güzelleşir dünya. Mersin'de yanık sahada çalışma yapan ormancılar, yaralı halde buldukları canlı dostumuzun tedavisini yaptırdı. Canlılar hepimizin emaneti." ifadeleri kullanıldı.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title