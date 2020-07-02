Mersin'de ormanlık alanda 518 kök Hint keneviri ele geçirildi
Mersin'in Mezitli ilçesinde ormanlık alanda 518 kök Hint keneviri ele geçirildi.
02.07.2020 12:51 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:50
Mersin'in Mezitli ilçesinde ormanlık alanda 518 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Kocayer Mahallesi Ayva mevkisinde ormanlık alanda uyuşturucu ekildiği ihbarını aldı.
Bölgeye düzenlenen operasyonda, narkotik köpeklerin de aramasıyla 518 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Kaynak: AA