Ormanlık alana beton harcı dökülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı
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Ormanlık alana beton harcı dökülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde ormanlık alana beton harcı dökülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde ormanlık alana beton harcı dökülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

İlçeye bağlı Ayvagediği Yaylası'ndaki ormanlık alana beton mikserinden artan harcın dökülmesiyle ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler tepkilere neden oldu.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, konuya ilişkin inceleme başlattı.

Bu kapsamda bölgedeki güvenlik kameralarının inceleneceği ve ormanlık alanın kısa sürede beton harcından temizleneceği öğrenildi.

Ormanlık alana beton harcı dökülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı
Ormanlık alana beton harcı dökülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı
Ormanlık alana beton harcı dökülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı
Ormanlık alana beton harcı dökülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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