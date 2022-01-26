Mersin'de ormancılardan karla mücadele çalışmalarına destek

MERSİN (AA) - Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler kentte yoğun kar yağışının sürdüğü yerlerdeki çalışmalara destek veriyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ekipler iş makineleriyle kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bunun yanı sıra ekipler kent genelindeki ormancılık faaliyetlerine devam ediyor.