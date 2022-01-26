Mersin'de ormancılardan karla mücadele çalışmalarına destek - Haberler
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Mersin'de ormancılardan karla mücadele çalışmalarına destek

Mersin'de ormancılardan karla mücadele çalışmalarına destek

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler kentte yoğun kar yağışının sürdüğü yerlerdeki çalışmalara destek veriyor.

MERSİN (AA) - Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler kentte yoğun kar yağışının sürdüğü yerlerdeki çalışmalara destek veriyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ekipler iş makineleriyle kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bunun yanı sıra ekipler kent genelindeki ormancılık faaliyetlerine devam ediyor.

AA / Aleyna Coşkun - Son Dakika Haberleri

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