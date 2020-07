Mersin'de ormancılar, yangınlara karşı her an tetikte Mersin'de ormancılar, yangınlara karşı her an tetikteMERSİN'de, yıl boyunca tatbikat ve eğitim çalışmalarına devam eden Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı 7 gün 24 saat tüm ekipmanlarıyla hazır bekliyor.

Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla artan orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yangınlara karşı ekiplerin 7 gün 24 saat hazır olduklarını kaydeden Akduman, eğitim ve tatbikat çalışmalarına yıl boyunca devam ettiklerini söyledi. Mersin'in Türkiye seviyesinin üstünde orman zenginliğine sahip olduğunu kaydeden Akduman, "Genel alanlarımızın yüzde 53'ü orman alanı. Toplam 836 bin hektar orman alanımız var. Orman alanı açısından zengin bir bölge. Ancak her zenginliğin bir dezavantajı da var. Yangın sezonundayız, yangın açısından riskli bir döneme girmiş bulunmaktayız. Yangınla mücadele ciddi, risk taşıyan bir mücadeledir. Bizim yangınla mücadelemiz yıl boyunca sürüyor. Özellikle bölgemizin türü olan kızılçam, yanan bir ağaç türü. 400 bin hektar orman alanımız yangına hassasiyet taşıyan kızılçam ormanından oluşmakta" dedi. 'YANGINLARIN YÜZDE 90'I İNSAN KAYNAKLI' Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu anımsatan Kenan Akduman, özellikle kırsal alanda yaşayan vatandaşlar olmak üzere, toplumun tüm kesimine bu konuda eğitim verdiklerini söyledi. Ormanların yangınlarla heba olmaması, orman alanlarının azalmamasıyla ilgili önleyici faaliyetler çerçevesinde eğitimler verdiklerini kaydeden Akduman, "Kendi personelimize yönelik eğitim çalışmalarımız şubat ayından bu yana sürüyor. Bu çerçevede gerek teknik elemanlarımız, gerek muhafaza memurlarımız gerekse de yangında görev alan işçilerimizin teorik eğitimleri yapılıyor. Ekiplerimiz eğitim çalışmalarının yanında tatbikatlarını da yerine getiriyor. Yangınlarla mücadele konusunda iyi bir konumdayız" diye konuştu. PİKNİKÇİLERE 'ATEŞ' UYARISI Havaların ısınması ile birlikte ormanlık alanda piknik yapan vatandaşlara uyarılarda bulunan Akduman, şunları söyledi: "Dünya standartlarında teknik donanıma sahip ekipmanlara sahibiz. 850 personel, 58 arazöz, 20 su ikmal aracımız, 29 ilk müdahale aracımız ve 3 helikopterimiz aktif halde. Sürekli teyakkuzda olarak bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Ancak her türlü imkana sahip olsak da vatandaşlarımızın orman yangınlarına karşı duyarlılığı çok önemli. Bölgemizde vatandaşlarımız ormanla iç içe durumda. Onların hassasiyeti bizim yangın alanlarına erken müdahale etmemiz açısından çok önemli. Son yıllarda orman yangınlarında ciddi sıkıntılar yaşamadık ama dikkatsizlik nedeniyle çıkan orman yangınlarımızın oranı yüzde 90. Biz bu konuda özellikle vatandaşlarımızın ateşsiz piknik yapmalarını istiyoruz. Sıcakların yükseldiği, nemin düştüğü, rüzgarın attığı bu dönemlerde kırsal kesimlerdeki köylülerimizin bahçe temizliği amacıyla hiçbir şekilde ateş yakmamalarını istiyoruz. Ormanlar hepimizin. Biz bu konuda vatandaşlarımızın hassasiyetinden memnunuz." Kaynak: DHA