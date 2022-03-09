Mersin'de "Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimleri" tamamlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de "Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimleri" tamamlandı

AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce düzenlenen "Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimleri" tamamlandı.

MERSİN (AA) - Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce düzenlenen "Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimleri" tamamlandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, eğitimlere işletme müdürleri, şefler, teknik elemanlar, orman muhafaza memurları ve gönüllüler katıldı.

Eğitimlerin ilk bölümünde yangın öncesinde yapılması gereken konulara değildi.

İkinci bölümde ise yangın esnasında ve sonrasındaki konular hakkında bilgi verildi.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Yangın, Mersin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title