Mersin'de orman yangınları

Mersin'in Bozyazı, Silifke, Gülnar ve Aydıncık ilçelerinde çıkan 7 ayrı orman yangınında yaklaşık 7 dönüm alanda hasar oluştu.

Kent genelinde etkili olan poyrazın elektrik nakil hatlarındaki kopmalara neden olması ve diğer çevresel etkenler nedeniyle ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Bozyazı, Silifke, Gülnar ve Aydıncık ilçelerindeki 7 alanda çıkan küçük çaplı orman yangınları, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınların haber verilmesinin ardından ekiplerin anında müdahale ettiğini söyledi.

Yangınları kısa sürede kontrol altına aldıklarını vurgulayan Yılmaz, "Yangınlarda bir can veya mal kaybı olmadı. Toplamda 6-7 dönümlük bir alanda hasar oluştu. Bu günlerde çıkan yangınlar rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyor. Poyrazın etkili olduğu bu günlerde vatandaşlarımızdan daha da dikkatli olmalarını istiyoruz. Özellikle ormanlık alanlarda ateş yakmayalım. Herhangi bir duman görüldüğünde de vatandaşların bizleri aramasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA