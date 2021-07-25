Mersin'de orman yangını büyümeden söndürüldü
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Mersin'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Mersin'de orman yangını büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sertavul Yaylasındaki ormanlık alanda çıkan yangına, 3 arazöz, 1 su tankı ve 30 personelle müdahale etti. Yangın, 2 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yaklaşık 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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