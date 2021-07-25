Mersin'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sertavul Yaylasındaki ormanlık alanda çıkan yangına, 3 arazöz, 1 su tankı ve 30 personelle müdahale etti. Yangın, 2 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yaklaşık 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı